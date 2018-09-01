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    На курских дорогах снова будут ловить нетрезвых водителей

    Сегодня, 14:31
    На курских дорогах снова будут ловить нетрезвых водителей
    В предстоящие выходные в Курске, а также в ряде районов области сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять нетрезвых водителей. Напомним: за управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрен административный штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение наступает уголовная ответственность. Курян призывают сообщать в полицию о неадекватных и пьяных водителях по телефонам 36-70-01, 36-70-02.

     

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