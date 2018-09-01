поиск по сайту
 

    После аварии на водоводе на Северо-Западе и Юго-Западе по ночам будут отключать воду

    Сегодня, 15:30
    После аварии на водоводе на Северо-Западе и Юго-Западе по ночам будут отключать воду
    В Курске восстановление нормального технологического режима подачи воды после аварии на водоводе потребует некоторого времени - предупредили в комитете ЖКХ. Как пояснил председатель ведомства Сергей Цуканов, в течение пяти дней с 10 вечера до 5 утра давление в водопроводной сети будет принудительно снижено. Это создаст определенные неудобства для населения Северо-западного и Юго-западного жилых районов города, однако других вариантов решения проблемы нет - подчеркнули специалисты. Напомним, в ночь на 12 сентября на магистральном водоводе, подающем питьевую воду в Северо-западный и Юго-западный микрорайоны, произошла авария. Тысячи курян провели без воды сутки. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама