После аварии на водоводе на Северо-Западе и Юго-Западе по ночам будут отключать воду

В Курске восстановление нормального технологического режима подачи воды после аварии на водоводе потребует некоторого времени - предупредили в комитете ЖКХ. Как пояснил председатель ведомства Сергей Цуканов, в течение пяти дней с 10 вечера до 5 утра давление в водопроводной сети будет принудительно снижено. Это создаст определенные неудобства для населения Северо-западного и Юго-западного жилых районов города, однако других вариантов решения проблемы нет - подчеркнули специалисты. Напомним, в ночь на 12 сентября на магистральном водоводе, подающем питьевую воду в Северо-западный и Юго-западный микрорайоны, произошла авария. Тысячи курян провели без воды сутки.