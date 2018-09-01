Курскэнерго приняло участие в масштабной тренировке по ликвидации чрезвычайных ситуаций

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» принял участие в комплексной тренировке по ликвидации угроз возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), вызванных нарушением энергоснабжения в условиях низких температур. Тренировка прошла в рамках совместных учений МЧС России и Минэнерго.

Практические мероприятия, в которых участвовали представители Главного управления МЧС России по Курской области, филиала АО «СО ЕЭС» Курское РДУ, филиала ПАО «ФСК ЕЭС»-«Черноземное ПМЭС», филиала ПАО «Квадра»-«Курская генерация» и АО «Курские электрические сети», были организованы с целью отработки действий оперативного персонала в чрезвычайных ситуациях в условиях ограниченного времени.

По сценарию тренировки, повреждение и возгорание масляного выключателя на подстанции (ПС) 110 кВ «Лесная» привело к ограничению электроснабжения потребителей Железнодорожного и Центрального округов города. Оперативный персонал, аварийно-восстановительные бригады и специалисты других служб Курскэнерго незамедлительно приступили к ликвидации последствий внештатной ситуации.

Действуя по вводным, энергетики устранили аварийное отключение воздушной линии (ВЛ) 110 кВ «Лесная»-«Кировская №1», обеспечив допуск пожарных расчетов на ПС 110 кВ «Лесная» для ликвидации возгорания масляного выключателя. Тем временем, первичными средствами пожаротушения сдерживая распространение огня. В кратчайшие сроки с помощью резервных источников питания специалисты филиала восстановили электроснабжение обесточенных потребителей.

Во время тренировки оперативный персонал филиала обменивался информацией с диспетчерскими службами муниципальных образований и представителями территориального управления МЧС России. Это позволило оперативно устранить условную аварийную ситуацию.

Помимо этого в рамках учений прошел смотр готовности сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС. Энергетики продемонстрировали современное оборудование, позволяющее в короткие сроки восстановить электроснабжение потребителей. В частности, была представлена специализированная мастерская «МАВР», на базе автомобиля повышенной проходимости. Данная установка оснащена бензогенератором, верстаком, сверлильным, заточным станком, необходимым комплектом инструментов для оперативного выполнения всех необходимых работ без выезда на базу.

«Такие учения позволяют отрабатывать практические навыки всех участников мероприятия, совершенствуя процессы взаимодействия и обмена информации для более эффективной совместной работы. Отлаженные действия становятся решающим фактором для максимально быстрого устранения внештатных ситуаций и восстановления электроснабжения потребителей, - отметил заместитель генерального директора-директор филиала ПАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго Александр Рудневский.



