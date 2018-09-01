После ареста кроссовера курянин погасил долг в 700 тысяч

В службе судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с жителя Курска задолженности по кредиту в 719 тысяч рублей. В срок, установленный для добровольного погашения долга, мужчина никаких мер не предпринял. Тогда пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора. Он составил 50 тысяч рублей. Сотрудники ведомства выяснили, что должник владеет автомобилем «Фольксваген Туарег», и наложили на кроссовер арест. Эта мера оказалась эффективной - уже на следующий день курянин в отделе судебных приставов погасил долг в полном объеме, а также исполнительский сбор. После этого «Туарег» вернули владельцу.