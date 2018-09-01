поиск по сайту
 

    После ареста кроссовера курянин погасил долг в 700 тысяч

    Сегодня, 11:52
    После ареста кроссовера курянин погасил долг в 700 тысяч
    В службе судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с жителя Курска задолженности по кредиту в 719 тысяч рублей. В срок, установленный для добровольного погашения долга, мужчина никаких мер не предпринял. Тогда пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора. Он составил 50 тысяч рублей. Сотрудники ведомства выяснили, что должник владеет автомобилем «Фольксваген Туарег», и наложили на кроссовер арест. Эта мера оказалась эффективной - уже на следующий день курянин в отделе судебных приставов погасил долг в полном объеме, а также исполнительский сбор. После этого «Туарег» вернули владельцу.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама