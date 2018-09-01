В Курске на 21-летнего уклониста завели уголовное дело

За уклонение от призыва на военную службу возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Курска. По версии следователей, призывные комиссии Центрального и Сеймского округов города признали подозреваемого годным к военной службе. Законных оснований для освобождения или отсрочки от армии у него не было. Призывнику 12 апреля и 13 июня 2017 года лично и под роспись вручили повестки в военкомат. Но молодой человек, не желая идти в армию, без уважительных причин не явился, таким образом он уклонился от призыва на военную службу.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.