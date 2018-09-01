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    В Курске два таксиста присвоили телефоны клиенток

    Сегодня, 16:08
    В Курске два таксиста присвоили телефоны клиенток
    В Курске установили двух таксистов, похитивших имущество своих клиентов. Одной из жертв стала 24-летняя девушка. Во время поездки на такси она не заметила, как уронила только что купленный дорогой мобильный телефон. Водитель же о гаджете клиентке напоминать не стал, решил забрать себе. Девушка при опросе не смогла рассказать полицейским номер машины, поскольку автомобиль заказывала не через диспетчера, а нашла случайно на улице. Стражам порядка удалось определить 31-летнего подозреваемого и изъять похищенный телефон, его скоро вернут владелице. По данному факту проводится проверка. Еще одна потерпевшая заметила пропажу гаджета не сразу и не связывала исчезновение с поездкой на такси. Оперативники проверили передвижение женщины в тот день и выяснили, что мобильный похитил водитель, перевозивший потерпевшую. После кражи он активно пользовался телефоном и не собирался сообщать о находке диспетчеру. Гаджет уже изъяли. По данному решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

     

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