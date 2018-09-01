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    В продажу поступило 3,5 тысячи билетов на кубковый матч «Авангарда»

    Сегодня, 08:08
    В продажу поступило 3,5 тысячи билетов на кубковый матч «Авангарда»
    Поступили в свободную продажу билеты на домашний матч «Авангарда» с «Краснодаром», он пройдет 27 сентября в рамках 1/16 финала Кубка России по футболу. В пресс-службе клуба отметили, что в продаже 3,5 тысячи билетов. Их можно приобрести в кассе стадиона «Трудовых резервов» с 11 до 19 часов. Ранее сообщалось, что стадион сможет вместить только 8 тысяч зрителей. Это связно с реконструкцией Южной трибуны. 2 тысячи мест забронированы обладателями абонементов и по коллективным заявкам. «Авангард» поспорит с «Краснодаром» за выход в 1/8 завтра. Начало игры в 17 часов.

     

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