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    Сегодня «Авангард» в 1/16 Кубка России примет «Краснодар»

    Сегодня, 08:06
    Сегодня «Авангард» в 1/16 Кубка России примет «Краснодар»
    Сегодня в Курске состоится матч 1/16 финала Кубка России. На стадионе «Трудовые резервы» «Авангард» примет 2-й на данный момент клуб премьер-лиги «Краснодар». Ранее соперники не встречались. Футбольные эксперты и букмекеры видят фаворитом «Краснодар», однако не списывают со счетов и «Авангард», который в прошлом сезоне дошел до финала турнира. Победитель встречи выйдет в 1/8 Кубка России, где в октябре сыграет с лучшим клубом из пары  «Тамбов» — «Крылья Советов». Начало игры в 17 часов. В свободную продажу поступило 3500 билетов. 

     

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