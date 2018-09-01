Сегодня «Авангард» в 1/16 Кубка России примет «Краснодар»

Сегодня в Курске состоится матч 1/16 финала Кубка России. На стадионе «Трудовые резервы» «Авангард» примет 2-й на данный момент клуб премьер-лиги «Краснодар». Ранее соперники не встречались. Футбольные эксперты и букмекеры видят фаворитом «Краснодар», однако не списывают со счетов и «Авангард», который в прошлом сезоне дошел до финала турнира. Победитель встречи выйдет в 1/8 Кубка России, где в октябре сыграет с лучшим клубом из пары «Тамбов» — «Крылья Советов». Начало игры в 17 часов. В свободную продажу поступило 3500 билетов.