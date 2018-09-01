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    Курская команда попала в «Детский КВН» на СТС

    Сегодня, 14:25
    Курская команда попала в «Детский КВН» на СТС
    В Анапе стартовал новый сезон Всероссийской Юниор – Лиги КВН. В фестивале детских команд участвовали 73 команды из различных городов России. Среди них выбрали тех, кто попадет в проект «Детский КВН» на телеканале СТС. После 7 дней редакторских просмотров, правок и плодотворной работы команда КВН «Антоновка», представляющая Курскую область, получила приглашение выступить в гала - концерте Фестиваля. По его итогам "Антоновку" объявили в числе команд КВН - участников телепроекта.
    Игры и съёмки четвертьфинала запланированы в московском «Доме КВН» в ноябре. 

     

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