Курская команда попала в «Детский КВН» на СТС

В Анапе стартовал новый сезон Всероссийской Юниор – Лиги КВН. В фестивале детских команд участвовали 73 команды из различных городов России. Среди них выбрали тех, кто попадет в проект «Детский КВН» на телеканале СТС. После 7 дней редакторских просмотров, правок и плодотворной работы команда КВН «Антоновка», представляющая Курскую область, получила приглашение выступить в гала - концерте Фестиваля. По его итогам "Антоновку" объявили в числе команд КВН - участников телепроекта.

Игры и съёмки четвертьфинала запланированы в московском «Доме КВН» в ноябре.