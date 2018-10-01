поиск по сайту
 

    "Динамо" и "Инвента" с побед стартовали в Кубке России

    Сегодня, 11:50
    Два курских клуба «Динамо» и «Инвента» открыли новый сезон-2018/19 победами. В матче 1/8 финала женского Кубка России бело-голубые в Омске взяли верх над местным «Нефтяником» 89:65. Лучшими в составе динамовок стали Алёна Кириллова, набравшая 16 очков, Татьяна Видмер, оформившая дабл-дабл, — 12 очков + 13 подборов, Анастасия Логунова принесла команде  12 баллов, Наталья Анойкина в дебютном официальном матче за «Динамо» заработала 11 очков. В четвертьфинале в Самаре подопечные Лукаса Мондело встретятся с командой «Политех-СамГТУ», обыгравшей в 1/8 столичное «Динамо».
    Другой курский клуб – «Инвента» также завоевал путёвку в четвертьфинал. В выездном матче в Вологде курянки обыграли местную «Вологду-Чевакату» 86:44. Самыми результативными в команде победителей стали Ольга Фролкина (12 очков), Олеся Сафонова (11), Валентина Кожухарь (10), Ксения Нестерова (9). В 1/4 финала «Инвента» в гостях встретится с победителем матча «Надежда» (Оренбургская область) – «Ника» (Сыктывкар), который пройдёт сегодня. Матчи четвертьфинала намечены на 6 октября.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама