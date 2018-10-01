"Динамо" и "Инвента" с побед стартовали в Кубке России

Два курских клуба «Динамо» и «Инвента» открыли новый сезон-2018/19 победами. В матче 1/8 финала женского Кубка России бело-голубые в Омске взяли верх над местным «Нефтяником» 89:65. Лучшими в составе динамовок стали Алёна Кириллова, набравшая 16 очков, Татьяна Видмер, оформившая дабл-дабл, — 12 очков + 13 подборов, Анастасия Логунова принесла команде 12 баллов, Наталья Анойкина в дебютном официальном матче за «Динамо» заработала 11 очков. В четвертьфинале в Самаре подопечные Лукаса Мондело встретятся с командой «Политех-СамГТУ», обыгравшей в 1/8 столичное «Динамо».

Другой курский клуб – «Инвента» также завоевал путёвку в четвертьфинал. В выездном матче в Вологде курянки обыграли местную «Вологду-Чевакату» 86:44. Самыми результативными в команде победителей стали Ольга Фролкина (12 очков), Олеся Сафонова (11), Валентина Кожухарь (10), Ксения Нестерова (9). В 1/4 финала «Инвента» в гостях встретится с победителем матча «Надежда» (Оренбургская область) – «Ника» (Сыктывкар), который пройдёт сегодня. Матчи четвертьфинала намечены на 6 октября.