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    В Курске начинают подавать тепло в жилые дома

    Сегодня, 16:42
    В Курске начинают подавать тепло в жилые дома
    Сегодня начинается отопительный сезон в жилищном фонде Курска, а также на предприятиях и организациях различных форм собственности. Соответствующее распоряжение подписал глава города Николай Овчаров. Как рассказал первый замглавы Администрации Курска Сергей Малахов, тепло уже пришло в 80% дошкольных учреждений и 50% школ. В жилом секторе отопление будет подключаться поэтапно, согласно графику. Что касается участков, где «Квадра» до сих пор ведёт ремонт, – по улицам Красной Армии и Володарского, там все работы должны быть завершены, как заверило руководство предприятия, в среду, 3 октября. По словам Малахова, к своевременному пуску тепла оказались не совсем готовы не только теплоснабжающие организации, но и нерадивые управляющие компании. В их числе «Созвездие», «Курский двор», «Альпари плюс» «СпецстройКурск», «Жилсервис», УК Сеймского округа». В мэрии посетовали, что законодательная база позволяет властям воздействовать на них только рекомендательными мерами.  

     

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