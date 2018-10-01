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    "Авангард" на выезде уступил "Тамбову"

    Сегодня, 11:28
    В понедельник курский «Авангард» в выездном матче 14-го тура первенства ФНЛ уступил «Тамбову» со счётом 1:3. В составе хозяев отличились Дмитрий Чистяков, Алексей Рыбин и Сенин Себаи. У курян точным ударом отметился Артём Федчук. «Тамбов» имеет в своем активе 31 балл и возглавляет турнирную таблицу. «Авангард», несмотря на поражение, по-прежнему в лидерах и с 26-ю очками расположился на четвёртой строчке. Куряне опережают ближайшего преследователя — «Краснодар-2» — на два очка. В следующем матче 6 октября команда Игоря Беляева примет на домашнем стадионе московский клуб «Чертаново». Начало встречи в 16.00.

     

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