"Авангард" на выезде уступил "Тамбову"

В понедельник курский «Авангард» в выездном матче 14-го тура первенства ФНЛ уступил «Тамбову» со счётом 1:3. В составе хозяев отличились Дмитрий Чистяков, Алексей Рыбин и Сенин Себаи. У курян точным ударом отметился Артём Федчук. «Тамбов» имеет в своем активе 31 балл и возглавляет турнирную таблицу. «Авангард», несмотря на поражение, по-прежнему в лидерах и с 26-ю очками расположился на четвёртой строчке. Куряне опережают ближайшего преследователя — «Краснодар-2» — на два очка. В следующем матче 6 октября команда Игоря Беляева примет на домашнем стадионе московский клуб «Чертаново». Начало встречи в 16.00.