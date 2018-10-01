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    Пожар на электроподстанции оставил без света более двух тысяч курян

    Сегодня, 11:42
    Пожар на электроподстанции оставил без света более двух тысяч курян
    Несколько часов вечером 2 октября провели без света более двух тысяч жителей Сеймского округа Курска. По данным МЧС, из-за возгорания на подстанции, расположенной на Магистральном проезде, в зону отключения попали 277 жилых домов, в основном это частный сектор, а также 7 пятиэтажек. Информация о ЧП поступила в около 8 вечера. Загорание оперативно ликвидировали, но происшествие привело к отключению электричества. Устранением последствий пожара занялись энергетики. Восстановить электроснабжение  удалось около полуночи - уточнили спасатели. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание. 

     

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