Пожар на электроподстанции оставил без света более двух тысяч курян

Несколько часов вечером 2 октября провели без света более двух тысяч жителей Сеймского округа Курска. По данным МЧС, из-за возгорания на подстанции, расположенной на Магистральном проезде, в зону отключения попали 277 жилых домов, в основном это частный сектор, а также 7 пятиэтажек. Информация о ЧП поступила в около 8 вечера. Загорание оперативно ликвидировали, но происшествие привело к отключению электричества. Устранением последствий пожара занялись энергетики. Восстановить электроснабжение удалось около полуночи - уточнили спасатели. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание.