В Сеймском округе дорогу не поделили две автомобилистки. По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло утром 4 октября на улице Гагарина. 32-летняя женщина, двигаясь на автомобиле ВАЗ-2110 со стороны улицы Энергетиков в направлении 1-й Ламоновской, допустила столкновение с попутной «Ладой Калиной» под управлением 41-летней курянки. В аварии травмы получила автомобилистка, находившаяся за рулем «Калины». Ее направили в больницу.



