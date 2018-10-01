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    В Сеймском округе дорогу не поделили две автомобилистки

    Сегодня, 12:11
    В Сеймском округе дорогу не поделили две автомобилистки
    В Сеймском округе дорогу не поделили две автомобилистки. По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло утром 4 октября на улице Гагарина. 32-летняя женщина, двигаясь на автомобиле ВАЗ-2110 со стороны улицы Энергетиков в направлении 1-й Ламоновской, допустила столкновение с попутной «Ладой Калиной» под управлением 41-летней курянки. В аварии травмы получила автомобилистка, находившаяся за рулем «Калины». Ее направили в больницу.

     

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