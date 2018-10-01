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    В столкновении микроавтобуса и КАМАЗа пострадали 9 человек

    Сегодня, 13:51
    В столкновении микроавтобуса и КАМАЗа пострадали 9 человек
    Сегодня ночью в Обоянском районе произошла авария с участием микроавтобуса и КАМАЗа. 9 человек получили травмы. По информации областного УМВД, на трассе М-2 Крым, вблизи села Бавыкино столкнулись микроавтобус "Mercedes Vito", двигавшийся от Курска в сторону Белгорода, и КамАЗ, который ехал впереди в попутном направлении. В результате ДТП водитель и 8 пассажиров микроавтобуса получили ранения различной степени тяжести. Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия.

     

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