Пустующую пятиэтажку на Конорева снесут не раньше 2019 года

Расселенный дом на улице Конорева начал разрушаться, не дождавшись сноса. Жители покинули пятиэтажку почти два года назад. Здание признали аварийным, жители получили новые квартиры в поселке Северный. В опустевшем доме по ночам неизвестные спиливали железные двери, батареи, вынимали пластиковые стеклопакеты. Бесследно исчезли даже перила. Недавно вандалы добрались до металлических труб, которые держали козырьки подъездов. Без подпорки плиты обрушились. Как пояснил глава Курска Николай Овчаров, дом сразу не снесли из-за того, что несколько жильцов не передали свои квартиры в муниципальную собственность. Их с трудом нашли в других городах. Передача собственности происходит в судебном порядке. Ждать сноcа пятиэтажки на Конорева стоит не ранее следующего года. А пока городская прокуратура потребовала обнести опасный дом забором.

По материалам ГТРК "Курск"



