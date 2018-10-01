Курские следователи сообщили о третьем пострадавшем от развратных действий работника детсада. Ранее мы рассказывали: возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника детского сада Железногорска. В полицию обратились родители двух воспитанников. Они заявили, что мужчина, работающий в дошкольном учреждении, трогал их детей. Подозреваемого задержали, заключили под стражу и предъявили обвинение. Как пояснили в СК, мужчина трудился в детском саду разнорабочим. В его деле появился третий пострадавший ребенок. Еще один факт педофилии установили правоохранительные органы. Подчеркивается, что вред здоровью воспитанникам детсада не причинен. Расследование продолжается.