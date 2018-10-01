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    Водитель подрезал "Рено Логан" и устроил ДТП с двумя пострадавшими

    Сегодня, 11:54
    Водитель подрезал
    Водитель подрезал "Рено Логан" и устроил ДТП с двумя пострадавшими. Подробности происшествия сообщили в Госавтоинспекции. Авария произошла около 16 часов возле дома №85 по улице Красный Октябрь. Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, двигаясь со стороны Запольной в направлении улицы Карла Маркса, нарушил правила перестроения, не уступил дорогу попутному автомобилю «Рено Логан». Из-за этого "Логан", видимо, пытаясь избежать столкновение с машиной, врезался в опору ЛЭП. Травмы получил 46-летний водитель и 8-летний пассажир "Рено". По словам очевидцев, из-за этой аварии на этом участке было приостановлено движение трамваев, также образовалась пробка. 
    Свидетелей данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просьба сообщить по телефону дежурной части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02.

     

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