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    Новая современная школа открылась в подмосковной Апрелевке

    Сегодня, 14:02
    Новая современная школа открылась в подмосковной Апрелевке

    Новая школа на 880 мест появилась в подмосковной Апрелевке, сообщает издание «Соловей.Инфо».

    Образовательное учреждение, прежде всего, предназначается для жителей нового строящегося здесь квартала комфорт-класса ЖК Vesna, проект которого предусматривает возведение 16 многоэтажных домов с социальной и коммерческой инфраструктурой.

    В эксплуатацию школу, ставшую теперь подразделением Апрелевской школы №3, ввела крупная инвестиционно-девелоперская компания «Инград», которая уже известна реализацией ряда проектов по строительству жилья в Москве и области. В образовательном учреждении, согласно проекту, спроектировано 47 кабинетов для обучения (в том числе, два современных кабинета для занятий информатикой с первоклассниками, еще два специально оборудованных кабинета труда), а также спортивный и актовый залы.

    Напомним, «Инград» присутствует на рынке недвижимости с 2012 года. Компания в основном реализует крупные проекты возведения ЖК сегментов «комфорт» и «бизнес» на территории Москвы и региона.

     

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