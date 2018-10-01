Новая современная школа открылась в подмосковной Апрелевке

Новая школа на 880 мест появилась в подмосковной Апрелевке, сообщает издание «Соловей.Инфо».

Образовательное учреждение, прежде всего, предназначается для жителей нового строящегося здесь квартала комфорт-класса ЖК Vesna, проект которого предусматривает возведение 16 многоэтажных домов с социальной и коммерческой инфраструктурой.

В эксплуатацию школу, ставшую теперь подразделением Апрелевской школы №3, ввела крупная инвестиционно-девелоперская компания «Инград», которая уже известна реализацией ряда проектов по строительству жилья в Москве и области. В образовательном учреждении, согласно проекту, спроектировано 47 кабинетов для обучения (в том числе, два современных кабинета для занятий информатикой с первоклассниками, еще два специально оборудованных кабинета труда), а также спортивный и актовый залы.

Напомним, «Инград» присутствует на рынке недвижимости с 2012 года. Компания в основном реализует крупные проекты возведения ЖК сегментов «комфорт» и «бизнес» на территории Москвы и региона.