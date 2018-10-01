Специалисты Курскэнерго за 9 месяцев текущего года выявили более 250 фактов энерговоровства

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» проводит планомерную работу по выявлению фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии.

В ходе проведенных рейдов за 9 месяцев этого года специалисты предприятия выявили 252 факта энерговоровства. Объем бездоговорного и безучетного потребления составил 3,117 млн кВт/ч. Общий ущерб от противоправных действий потребителей превышает 12,7 млн рублей.

Крупный факт энерговоровства зафиксирован в августе текущего года в Конышевском районе Курской области. Рыбхоз незаконно подключился к сетям филиала и пользовался электроэнергией, не заключая договор энергоснабжения. Сотрудниками Курскэнерго составлен акт бездоговорного потребления на данное юридическое лицо. Сумма ущерба причиненного филиалу превышает 9 млн рублей. В настоящее время дело о привлечении нарушителя к ответственности в рамках законодательства РФ передано в РОВД по Конышевскому району.

Специалисты Курскэнерго напоминают, что самовольное (безучетное, бездоговорное) использование электрической энергии влечет как административную в соответствии со ст.7.19.Кодекса об административных нарушениях «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа», так и уголовную ответственность в порядке 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»).

О случаях несанкционированного подключения к сетям необходимо сообщать в районы электрических сетей (РЭС) филиала или по телефону круглосуточной бесплатной прямой линии энергетиков 8 800 50 50 115 (звонок бесплатный).



