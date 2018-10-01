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    «Динамо» и «Инвента» обыграли столичных соперников

    Сегодня, 08:09
    «Динамо» и «Инвента» обыграли столичных соперников
    Баскетболистки курского «Динамо» на выезде нанесли поражение московскому МБА в матче чемпионата России. Субботняя игра в Москве завершилась со счетом 85:64 в пользу курянок, в составе которых дабл-дабл оформила Брианна Стюарт – 40 очков и 15 подборов. Следующий поединок курское "Динамо" проведет на выезде против оренбуржской "Надежды" 28 октября. Ещё одна встреча первенства России по баскетболу среди женщин также окончилась победой курского клуба – «Инвента» обыграла московское «Динамо». В матче, прошедшем в субботу в Курске, победили хозяйки площадки со счетом 79:71. Самой результативной у «Инвенты» стала Елизавета Шабанова – 18 очков и 7 подборов. В следующей игре "Инвента" в гостях сразится с УГМК 27 октября.

     

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