поиск по сайту
 

    В Прямицыно угнали ВАЗ и сдали на металлолом

    Вчера, 14:03
    В Прямицыно угнали ВАЗ и сдали на металлолом
    У жителя Прямицыно поломался ВАЗ. Он оставил машину на одной из улиц поселка. Хозяин забыл закрыть автомобиль, не оборудованный сигнализацией. Это и привлекло злоумышленника, который в первый вечер похитил автотехнику из салона. Так как о краже никто не заявил, а ВАЗ оставался стоять на прежнем месте, через пару дней мужчина похитил из него аккумулятор. Спустя двое суток подозреваемый решил, что отсутствие машины никто не заметит, и сделал подложные документы на право собственности. Вызвав эвакуатор, он отбуксировал ВАЗ до пункта приема черного металла. Там, оформив договор купли-продажи, злоумышленник получил 15 тысяч рублей. Когда хозяева пропажу машины наконец обнаружили, то сразу обратились в полицию. Оперативники в течение суток установили всю картину произошедшего и изъяли транспорт из пункта приема лома, где его не успели разобрать. Подозреваемого задержали в тот же день. Он сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама