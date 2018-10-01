В Прямицыно угнали ВАЗ и сдали на металлолом

У жителя Прямицыно поломался ВАЗ. Он оставил машину на одной из улиц поселка. Хозяин забыл закрыть автомобиль, не оборудованный сигнализацией. Это и привлекло злоумышленника, который в первый вечер похитил автотехнику из салона. Так как о краже никто не заявил, а ВАЗ оставался стоять на прежнем месте, через пару дней мужчина похитил из него аккумулятор. Спустя двое суток подозреваемый решил, что отсутствие машины никто не заметит, и сделал подложные документы на право собственности. Вызвав эвакуатор, он отбуксировал ВАЗ до пункта приема черного металла. Там, оформив договор купли-продажи, злоумышленник получил 15 тысяч рублей. Когда хозяева пропажу машины наконец обнаружили, то сразу обратились в полицию. Оперативники в течение суток установили всю картину произошедшего и изъяли транспорт из пункта приема лома, где его не успели разобрать. Подозреваемого задержали в тот же день. Он сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.



