С улиц Курска вывезли более 300 кубометров мусора

Сотрудники всех подразделений горадминистрации, муниципальных предприятий и учреждений 19 октября в очередной раз приняли участие в санитарной пятнице. По информации комитета ЖКХ Курска, участие в уборке приняли в общей сложности более 9 тысяч человек - работники отраслевых и территориальных подразделений горадминистрации, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, представители коллективов предприятий и организаций, расположенных на территории города. Продуктивную работу курян помогли обеспечить 35 единиц техники. Общими усилиями убрано и вывезено 326 кубометров мусора.







