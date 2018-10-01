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    С улиц Курска вывезли более 300 кубометров мусора

    Вчера, 14:46
    С улиц Курска вывезли более 300 кубометров мусора
    Сотрудники всех подразделений горадминистрации, муниципальных предприятий и учреждений 19 октября в очередной раз приняли участие в санитарной пятнице.  По информации комитета ЖКХ Курска, участие в уборке  приняли в общей сложности более 9 тысяч человек  -  работники отраслевых и территориальных подразделений горадминистрации, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, представители коллективов предприятий и организаций, расположенных на территории города. Продуктивную работу курян помогли обеспечить 35 единиц техники. Общими усилиями убрано и вывезено 326 кубометров мусора. 

     

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