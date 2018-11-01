Завтра центр Курска перекроют на час

Завтра в Курске демонстрацией и митингом отметят 101-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Это обернется перекрытием улицы Ленина на участке от улицы Кати Зеленко до площади Перекальского. Проезд ограничат с 17 до 18 часов, парковку на улице Ленина запретят с 15 до 18 часов. Также с 5 до 6 вечера будет перекрыто движение на улице Сонина со стороны улицы Невского. В это время общественный транспорт пустят по улицам Урицкого, Радищева в направлении площади Перекальского и обратно со всеми установленными остановками.