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    Завтра центр Курска перекроют на час

    Вчера, 17:40
    Завтра центр Курска перекроют на час
    Завтра в Курске демонстрацией и митингом отметят 101-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Это обернется перекрытием улицы Ленина на участке от улицы Кати Зеленко до площади Перекальского. Проезд ограничат с 17 до 18 часов, парковку на улице Ленина запретят с 15 до 18 часов. Также с 5 до 6 вечера будет перекрыто движение на улице Сонина со стороны улицы Невского. В это время общественный  транспорт пустят по улицам Урицкого, Радищева в направлении площади Перекальского и обратно со всеми установленными остановками.

     

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