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    Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк укрепляет позиции лидера на рынке кредитования корпоративных клиентов

    Вчера, 11:58
    Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк укрепляет позиции лидера на рынке кредитования корпоративных клиентов
    6 ноября 2018 года, г. Воронеж. Сегодня в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк обслуживается более 138 тысяч корпоративных клиентов. В качестве партнера Сбербанк выбирают более 80% всех вновь зарегистрированных на территории региона предприятий и предпринимателей.

    Кредитный портфель Центрально-Черноземного  банка в настоящее время превышает 445 млрд рублей. Объем выдач за 9 месяцев превысил 280 млрд рублей, из них  более 110 млрд рублей были выданы на реализацию сельскохозяйственных проектов и сезонно-полевые работы. Агропромышленный комплекс остается одним из приоритетных для банка векторов развития. 

    Центрально-Черноземный банк активно участвует в программе Минсельхоза по финансированию проектов сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса. На долю его клиентов приходится 39% субсидий, одобренных в реестре потенциальных заёмщиков в рамках программы льготного кредитования. 

    В рамках одобренных в 2018 году субсидий планируется предоставление финансирования в размере 82 млрд рублей, в том числе 43 млрд рублей на инвестиционные цели. Благодаря этим средствам будут построены новые аграрно-промышленные комплексы, модернизировано оборудование. 

    Как сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного банка, наиболее крупные проекты клиенты ЦЧБ сегодня реализуют в области молочного животноводства (13,5 млрд рублей) и растениеводства, в том числе в выращивании овощных культур в закрытом грунте в рамках программы импортозамещения (15,7 млрд рублей).

    Центрально-Черноземный банк удерживает лидирующие позиции по доле на рынке кредитования – этот показатель сегодня составляет порядка 43%, а по отдельным субъектам, например, в Белгородской области - превышает 50%. При этом банк развивает корпоративные сервисы, совершенствует формы взаимодействия с клиентом, в том числе активно внедряет электронный документооборот.  Доля кредитных сделок, документация по которым с начала года оформлена с использованием ЭДО, составила уже более 35% и в настоящее время продолжает расти. 

     

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