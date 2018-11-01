Старовойт отменил последнее постановление бывшего губернатора Курской области Александра Михайлова

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт отменил последнее постановление бывшего главы региона Александра Михайлова по поводу «золотого парашюта». Правда, льготы для экс-губернатора, на которые из бюджета потратят более 3 миллионов рублей, это не отменяет, поскольку гарантии закреплены законодательно. Постановление Старовойта имеет «технический» характер. В «золотой парашют», в частности, вошли личная охрана в течение года, а также в течение трех лет транспортное обслуживание в гараже администрации, бесплатный проезд вместе с супругой до Москвы и обратно поездом или самолетом два раза в год, а также погребение за счет областного бюджета. В ОНФ заявили, что обратились в прокуратуру, они требуют проверить обоснованность льгот для экс-губернатора.