С Днём рождения, Сбербанк!

Вчера в Воронеже состоялись праздничные мероприятия по случаю 177-летия Сбербанка. В Воронежском государственном академическом театре драмы имени А.В. Кольцова прошло торжественное награждение руководителей и сотрудников Центрально-Черноземного банка, внесших весомый вклад в достижение высоких результатов.

Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин обратился к коллегам с проникновенной речью, поблагодарив каждого сотрудника за хорошую работу.

- Я хочу поблагодарить вас за ту работу, которую вы выполняете! Спасибо вам! Поздравляю вас с этим знаменательным праздником - 177-летием Сбербанка и желаю новых достижений и высот в работе, – поздравил собравшихся Владимир Викторович.

В этот вечер было много наград. Более тридцати человек получили Почетные грамоты и Благодарности ПАО Сбербанк и Центрально-Черноземного банка, знаки «Отличник Сбербанка». Еще трое были удостоены наградами Правительства Воронежской области за большой вклад в развитие и совершенствование банковской системы.

Центрально-Черноземный банк сегодня - это 1166 филиалов по региону, 2833 банкомата и 2096 устройств самообслуживания. В пяти областях региона – Белгородской, Воронежской, Липецкой, Орловской и Тамбовской – работает 13 передвижных пунктов кассового обслуживания (ППКО), которые обеспечивают банковскими услугами население 109 сел. Ежедневно на дороги Центрального Черноземья выходит более 200 бригад инкассаторов, которые обслуживают свыше 13 тысяч объектов, перевозя и доставляя ценности и денежные средства клиентов.

Центрально-Черноземный банк - это надежный помощник в решении социальных проблем. Только за 9 месяцев этого года более 29 тысяч семей в нашем регионе смогли купить новую квартиру или дом, воспользовавшись жилищным кредитом Сбербанка. С привлечением ресурсов и использованием финансовых услуг ЦЧБ построено 3 детских сада на 620 воспитанников и 8 школ на 7305 учеников.

Сегодня в подразделениях Сбербанка в Центральном Черноземье клиентов обслуживают 13285 человек с высшим образованием. Из них 1015 человек - с двумя и более высшими образованиями. 72 сотрудника являются кандидатами наук.

Средний возраст сотрудника Сбербанка в Центральном Черноземье составляет 34 года. Отдавая все силы работе, они находят поддержку и опору в своих семьях. 411 сотрудников воспитывают по трое и более детей. Самая большая семья в Центрально-Черноземном банке растит шестерых детей!

В этот день в Воронеже состоялось и еще одно знаковое событие. Был открыт музей Сбербанка. В его экспозиции уместилась вся 177-летняя история этой финансовой организации. История, неразрывно связанная с судьбой Великой страны.

С Днем рождения, Сбербанк!