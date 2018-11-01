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    Менеджер предприятия присвоил 300 тысяч рублей

    Сегодня, 14:12
    Менеджер предприятия присвоил 300 тысяч рублей
    Промышленный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя Курска. Он признан виновным в присвоении, совершенном в крупном размере. Как рассказали в прокуратуре, мужчина работал менеджером на одном из предприятий города. В его обязанности входило получение денег от покупателей за приобретенную продукцию и внесение их в кассу предприятия. Используя свое положение, подсудимый часть средств оставлял себе. Так в течение 3 лет ему удалось похитить 289 тысяч рублей. Недостачу выявили в результате инвентаризации товарно-материальных ценностей. Суд приговорил курянина к двум годам лишения свободы условно. Также с него взыскали причиненный ущерб.

     

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