Главу сельсовета заставили уволить жену

В Фатежском районе прокуратура проверила исполнение антикоррупционного законодательства. Выяснилось, что глава сельсовета допустил «конфликт интересов». Он принял на должность директора сельского Дома культуры свою жену. Меж тем, федеральный закон требует, чтобы лица, замещающие муниципальные должности, сообщали о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей. Прокурор района потребовал от главы сельсовета устранить нарушения. Чиновнику ничего не оставалось, кроме как уволить свою собственную супругу. Как уточнили в надзорном ведомстве, директор Дома культуры уволена с занимаемой должности.



