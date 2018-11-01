Под Обоянью в столкновении трех машин погиб человек

Сегодня около 13 часов в Обоянском районе на трассе "Курск-Белгород" произошло крупное ДТП - столкнулись ВАЗовская "семерка", «Нива» и большегруз. Сначала водитель МАЗа столкнулся с «Жигулями». От удара легковушка вылетела на полосу встречного движения и врезалась в «Ниву». 55-летний водитель ВАЗа погиб. Добавим, это уже вторая авария с погибшим сегодня. Ранее информационная служба радио "Курс" рассказывала: на дороге "Курск-Поныри " в столкновении «Шевроле Авео» и машины "скорой" погиб водитель легковушки. Водитель, фельдшер и пациент "скорой" получили травмы. фото АВТОКАДР_46 ДТП

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