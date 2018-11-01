«Авангард» оштрафовали на тысячу рублей за выбежавшую на поле собаку

Курский «Авангард» оштрафовали на тысячу рублей за выбежавшую на поле собаку. Инцидент произошел 14 ноября в матче ФНЛ с подмосковными «Химками». Встреча завершилась победой курян со счетом 4:0. Поединок запомнился не только этим. В начале встречи на газон выскочила собака. Убрать ее со стадиона пытались футболисти и "Авангарда", и "Химок". Получив 2 минуты славы, пёс «круг почета» и сам убежал с поля, перемахнув через ограждения. Как сообщает сайт ФНЛ, на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС решили оштрафовать курский клуб на тысячу рублей. Сегодня, 14:05 К списку новостей