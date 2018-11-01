Курские клубы после перерыва сыграют в Премьер-лиге

Сегодня в Курск возвращается большой баскетбол. После перерыва, связанного с выступлениями сборных в отборочном турнире к Евробаскету-2019, возобновляется регулярный чемпионат женской премьер-лиги. Курская «Инвента» дома принимает бронзового призера минувшего первенства, участника Евролиги — «Надежду» из Оренбурга. Встреча в СКК начнется в 16 часов. В это же время курское «Динамо» сыграет на выезде с одноклубницами из Новосибирска.