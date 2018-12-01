В Курске отметят День Неизвестного солдата

3 декабря в России отмечается День Неизвестного Солдата. Этот памятный день призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг всех павших в боях воинов Отечества, чьи имена остались неизвестными.
Торжественное мероприятие в День Неизвестного Солдата в Курске состоится сегодня в 10.00 на Мемориальном комплексе «Курская дуга».
План мероприятий, посвященных Дню Неизвестного Солдата в Курске:
10.00. Мемориальный комплекс «Курская дуга». Возложение венков и цветов.
10.00. Центр досуга «Юность». Историко-литературная программа «Неизвестные герои нашей Родины».
Отметят День Неизвестного солдата и в районах области. Так, в поселке Пристень захоронят останки 14 советских солдат, найденных поисковыми отрядами. В этом же районе в селе Ракитинка откроют новые мемориальные плиты с именами 122 советских солдат. В селе Шахово Фатежского района состоится захоронение останков участника Курской битвы, полковника Михаила Дудкина, его нашли этим летом.