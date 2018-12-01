В Курске отметят День Неизвестного солдата

3 декабря в России отмечается День Неизвестного Солдата. Этот памятный день призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг всех павших в боях воинов Отечества, чьи имена остались неизвестными.

Торжественное мероприятие в День Неизвестного Солдата в Курске состоится сегодня в 10.00 на Мемориальном комплексе «Курская дуга».

План мероприятий, посвященных Дню Неизвестного Солдата в Курске:

10.00. Мемориальный комплекс «Курская дуга». Возложение венков и цветов.

10.00. Центр досуга «Юность». Историко-литературная программа «Неизвестные герои нашей Родины».

11.00. Курский дом-интернат. Тематическое мероприятие «Молодежь — ветеранам».

11.30. Библиотека №10. Героико-патриотическая программа «Застыла память в вечном карауле…»

12.00. Театральная площадь. Молодежная акция «Никто не забыт, ничто не забыто».

12.00. Центр досуга «Сказка». Урок мужества «День памяти Неизвестного солдата».

12.00. Центр детского творчества. Патриотическая программа «От героев былых времен».

12.30. Дом искусств «Ритм». Урок мужества «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».

13.00. Центральная городская детская библиотека. Вечер-реквием «Вошедший в память Неизвестным».

13.00. Памятный знак воинам 16-й воздушной дивизии (ул. Союзная). Митинг-возложение «Наследие предков в достойных руках»

13.00. Школа №39. Встреча с участником поискового отряда, полковником ФСБ в отставке В. М. Мокиным.

13.30. ЦНТ «Русь». Тематическая программа «Есть память, которой не будет конца».

13.30. ГКЦ «Лира». Тематическая программа «Герои былых времен».

14.00. Воинское захоронение в м. Горелый лес (ул. Соловьиная). «Никто не забыт, ничто не забыто» — акция Советов музеев образовательных учреждений Железнодорожного округа города Курска.

15.00. Центр досуга «Спутник». Музыкально-поэтический час «Народной памяти огонь неугасимый...»

15.00. ГМЦ «Гелиос». Акция «Нет безымянных героев».

3-7 декабря. Школа №1. Фотовыставка «Неизвестные герои нашей Родины»

3-15 декабря. Школа №48. Выставка книг «России славные сыны».

4 декабря. 11.00. Центр досуга «Родина». Урок мужества «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».

Отметят День Неизвестного солдата и в районах области. Так, в поселке Пристень захоронят останки 14 советских солдат, найденных поисковыми отрядами. В этом же районе в селе Ракитинка откроют новые мемориальные плиты с именами 122 советских солдат. В селе Шахово Фатежского района состоится захоронение останков участника Курской битвы, полковника Михаила Дудкина, его нашли этим летом.