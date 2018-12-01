В «Троллейбусе финансовой грамотности» расскажут о нелегальных кредиторах и финансовых пирамидах

Сегодня в четвёртый раз в путь отправится «Троллейбус финансовой грамотности». Впервые он выехал на улицы Курска в феврале 2018 года. За время проведения акции финансовые знания в троллейбусе получило более 600 пассажиров. «Троллейбус финансовой грамотности» будет курсировать по маршруту №1. Сотрудники местного отделения Банка России расскажут о деятельности мегарегулятора, системе страхования вкладов, признаках подлинности купюр и ответственности за сбыт подделки, а также о способах защиты от мошенников, о нелегальных кредиторах и рисках вложения сбережений в финансовые пирамиды. Отправление троллейбуса от Красной площади в 9:30.



