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    В «Троллейбусе финансовой грамотности» расскажут о нелегальных кредиторах и финансовых пирамидах

    Сегодня, 08:00
    В «Троллейбусе финансовой грамотности» расскажут о нелегальных кредиторах и финансовых пирамидах
    Сегодня в четвёртый раз в путь отправится «Троллейбус финансовой грамотности». Впервые он выехал на улицы Курска в феврале 2018 года. За время проведения акции финансовые знания в троллейбусе получило более 600 пассажиров. «Троллейбус финансовой грамотности» будет курсировать по маршруту №1. Сотрудники местного отделения Банка России расскажут о деятельности мегарегулятора, системе страхования вкладов, признаках подлинности купюр и ответственности за сбыт подделки, а также о способах защиты от мошенников, о  нелегальных кредиторах и рисках вложения сбережений в финансовые пирамиды. Отправление троллейбуса от Красной площади в 9:30.

     

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