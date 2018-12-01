В Петербурге открылась выставка курского художника

В музее современного искусства Эрарта на Васильевском острове Санкт-Петербурга открылась выставка курского художника Владимира Дайбова. Она получила название «Однажды в России». В экспозиции — несколько десятков живописных работ. Владимир Дайбов — один из ведущих российских художников, мастер современного пейзажа, лауреат премии имени Дейнеки, заслуженный художник РФ. В ближайшем будущем Дайбов планирует провести персональные выставки в Иркутске, Екатеринбурге и Италии.