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    В Петербурге открылась выставка курского художника

    Сегодня, 08:07
    В Петербурге открылась выставка курского художника
    В музее современного искусства Эрарта на Васильевском острове Санкт-Петербурга открылась выставка курского художника Владимира Дайбова. Она получила название «Однажды в России». В экспозиции —  несколько десятков живописных  работ. Владимир Дайбов — один из ведущих российских художников, мастер современного пейзажа, лауреат премии имени Дейнеки, заслуженный художник РФ. В ближайшем будущем Дайбов планирует провести персональные выставки в Иркутске, Екатеринбурге и Италии.

     

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