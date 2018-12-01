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    Сегодня в Курске обсудят улучшение инвестиционного климата

    Сегодня, 13:34
    Сегодня в Курске обсудят улучшение инвестиционного климата
    Сегодня в Курске состоится заседание совета по улучшению инвестиционного климата. В нем примут участие врио губернатора Роман Старовойт, член Совета при Президенте по реализации приоритетных национальных проектов Георгий Боос и крупнейшие инвесторы региона. Они расскажут о реализации в регионе масштабных инвестпроектов. Также запланировано подписание соглашений между Курской областью и крупными инвестиционными компаниями, банками и ассоциацией развития кластеров и технопарков России.

     

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