Сегодня в Курске обсудят улучшение инвестиционного климата

Сегодня в Курске состоится заседание совета по улучшению инвестиционного климата. В нем примут участие врио губернатора Роман Старовойт, член Совета при Президенте по реализации приоритетных национальных проектов Георгий Боос и крупнейшие инвесторы региона. Они расскажут о реализации в регионе масштабных инвестпроектов. Также запланировано подписание соглашений между Курской областью и крупными инвестиционными компаниями, банками и ассоциацией развития кластеров и технопарков России.