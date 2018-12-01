Курские призывники одни из самых здоровых в Западном военном округе

В эту призывную кампанию курские медики проверили десяток тысяч ребят, чтобы дать ответ: годен тот или иной молодой человек к службе в армии или нет. Как рассказала председатель военно-врачебной комиссии Тамара Бекетова, медицинскому освидетельствованию призывников предшествуют большая работа по изучению врачами медицинской документации на призывников, обязательные диагностические исследования, а в случае необходимости еще и стационарное или амбулаторное обследование. Все это позволяет не пропустить больного человека на военную службу. Освидетельствование последовательно проводят врачи различных специальностей, включая хирурга, терапевта, невролога, психиатра, офтальмолога, лора, стоматолога.

В конце прошлого года появились нововведения в медицинском обследовании призывников. Теперь ребятам, которые ранее были освобождены от призыва на военную службу по состоянию здоровья, предоставлена возможность пройти ее.

- Это граждане в возрасте от 18 до 27 лет, ранее признанные ограниченно годными по состоянию здоровья. До последних изменений в законе для таких людей не предусматривалась служба в рядах Вооруженных сил. Теперь эти ребята вправе пройти повторное медосвидетельствование и изменить категорию годности. Если у молодого человека действительно произошли положительные изменения в состоянии здоровья, и он будет признан годным к военной службе, он получит возможность призываться на общих основаниях, - отметила Тамара Бекетова.

Что касается заболеваний, лидирующих у курских призывников, то на первом месте стоят эндокринные и психические расстройства, болезни костно-мышечной системы, органов пищеварения и кровообращения.

Кстати, в курских военных комиссариатах уверяют, что очень часто стали встречаться и такие ребята, которые пытаются скрыть свои болезни, чтобы пойти служить в армию.

– Это конечно очень приятно, что парень проявляет интерес к службе. К сожалению, не всегда это стремление совпадает с мнением врачей призывной комиссии. При тех заболеваниях, которые не совместимы с военной службой, путь для ребят в армию закрыт. А нашим медикам несложно удостовериться в наличии того или иного заболевания. Будущие новобранцы проходят обязательные диагностические исследования. Это общий анализ крови, ЭКГ, флюорография, анализ крови на ВИЧ и маркеры гепатита «В», «С». И все исследования проводятся на современном медицинском оборудовании, - уточняет главный врач призывной комиссии региона.

Если говорить в общем о годности к военной службе курян, то регион занимает второе место в ЗВО по состоянию здоровья призывников.

- В Курской области 78,7 % курских призывников признаны здоровыми. Для сравнения: в Белгородской области этот процент составляет 73,9, в Воронежской – 76,8, в Орловской – 71,1%, - резюмировала Тамара Бекетова.