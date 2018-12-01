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    "Динамо" одержало пятую победу подряд в Евролиге, "Инвента" снова проиграла в Кубке Европы

    Сегодня, 11:36
    Курское "Динамо" выиграло пятый матч подряд в регулярном чемпионате женской баскетбольной Евролиги, взяв верх над венгерским "Шопроном". Встреча группы В, состоявшаяся в Венгрии, завершилась со счетом 65:58. В составе гостей Тина Чарльз оформила дабл-дабл (31 очко и 12 подборов), у проигравших Аманда Базуку записала себе в актив 15 очков и 12 подборов. "Динамо" в шестом туре Евролиги 12 декабря сыграет на выезде с испанской "Авенидой". Курская "Инвента" в групповом раунде кубка Европы проиграла турецкому "Бешикташу" 64:94. 

     

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