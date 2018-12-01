Сегодня в Курске торжественно откроют Год театра

2019-й объявлен Президентом России Годом театра. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Сегодня во всех регионах страны пройдёт единый день открытия Года театра. Главной площадкой открытия Года станет сцена первого русского профессионального театра — Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле. В Курске церемония состоится в драмтеатре имени Пушкина в 18-30. В этот вечер пройдёт гала-концерт практически всех театров города, включая и любительские – свои номера представят актёры драмтеатра, театра кукол, театр юного зрителя, студенческих театров, театральных детских отделений.