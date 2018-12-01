Московский кредитный банк внедрил сервис Samsung Pay на картах «Мир»

Московский кредитный банк внедрил для удобства своих клиентов, являющихся держателями карт «Мир», сервис Samsung Pay. Проект реализовывался совместно с национальной платежной системой и Samsung Electronics.

Вице-президент Департамента развития розничных продаж МКБ Артем Касабов рассказал, что банк активно сотрудничает с лидерами рынка для улучшения предоставляемых услуг. Новый сервис позволит клиентам быстро, просто и безопасно оплачивать покупки.

«Samsung Pay пользуются популярностью у владельцев карт «Мир». В III квартале текущего года количество платежей выросло в 2,5 раза. 58% покупок приходится на гипермаркеты, 10% - на рестораны и другие заведения общепита, 2,4% - магазины одежды. Теперь, когда к сервису подключен крупный эмитент, оценить удобство сервиса смогут больше клиентов», - заявил Владимир Комлев, гендиректор компании «НСПК».

На данный момент держатели карт Московского кредитного банка могут воспользоваться Samsung Pay в любой торговой точке, принимающей безналичную оплату. Технология Magnetic Secure Transmission позволяет провести транзакцию даже через терминалы, не поддерживающие систему бесконтактной оплаты. Сервис совместим со всеми приложениями Samsung Galaxy.