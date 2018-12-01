Таможня не пропустила более 1,5 тонн «лишнего» лука

В пункте пропуска Крупец Курская таможня задержала фуру с грузинскими номерами, которая следовала из Казахстана на Украину с грузом свежего лука. В ходе досмотра с пересчетом грузовых мест и со взвешиванием товара выявили превышение количества грузовых мест на 65 и фактического веса товара на 1689 килограммов. Объяснить несоответствие веса товара и количества грузовых мест сведениям, заявленным в товаро-сопроводительных документах, перевозчик не смог. В отношении транспортной компании из Грузии возбуждено дело об административном правонарушении. Перевозчику грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Точку в этом деле поставит суд.