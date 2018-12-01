На Союзной автомобилистка за рулем «Ниссана» врезалась на встречке в грузовик

Вечером 13 декабря в Курске в ДТП пострадали два человека. Как уточнили в Госавтоинспекции, авария произошла около 22 часов возле дома №71«В» по Союзной. 44-летняя автомобилистка за рулем «Ниссана Алмеры», двигавшаяся от Республиканской в сторону автодороги "Курск - Борисоглебск", на встречке столкнулась с грузовиком «Фрейтлайнер». Травмы получили женщина-водитель и 35-летняя пассажирка «Ниссана». Их госпитализировали с ранениями различной степени тяжести.