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    На Союзной автомобилистка за рулем «Ниссана» врезалась на встречке в грузовик

    Сегодня, 12:08
    На Союзной автомобилистка за рулем «Ниссана» врезалась на встречке в грузовик
    Вечером 13 декабря в Курске в ДТП пострадали два человека. Как уточнили в Госавтоинспекции, авария произошла около 22 часов возле дома №71«В» по Союзной. 44-летняя автомобилистка за рулем «Ниссана Алмеры», двигавшаяся от Республиканской в сторону автодороги "Курск - Борисоглебск", на встречке столкнулась с грузовиком «Фрейтлайнер». Травмы получили женщина-водитель и 35-летняя пассажирка «Ниссана». Их госпитализировали с ранениями различной степени тяжести.

     

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