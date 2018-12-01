Появились подробности происшествия на Народной

Сегодня в третьем часу на остановке «Народная» обнаружили труп мужчины. Предположительно, он погиб от ранений, полученных в драке. По данным "46ТВ", потасовка началась в салоне маршрутки. Двое ранее судимых мужчин ехали в транспорте и повздорили с водителем, он остановился, началось разбирательство, которое продолжилось на остановке. Затем маршрутчик поехал дальше. Один из мужчин оказался в крови. Как всё произошло, будет разбираться следствие. Водителя маршрутки уже задержали - он находился на территории одной из АЗС, когда на него надели наручники.