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    В колониях усиливают контроль за содержимым подарков для осужденных

    Сегодня, 08:16
    В колониях усиливают контроль за содержимым подарков для осужденных
    В новогодние праздники сотрудники курских колоний усиливают контроль за содержимым подарков осужденным. Только в этом году в посылках они нашли более 400 телефонов и 50 граммов наркотиков. В праздничный день через руки сотрудников ФСИН проходит более 40 передач. Часть подарков попадает под нож: даже обычный мандарин может оказаться сосудом для спирта. За подобные уловки - штраф в 5 тысяч рублей. Больше всего запрещенных предметов находят в посылках и бандеролях. В основном, это сим-карты, минителефоны. Также бывали средства для нанесения татуировок и наушники. Порой эти вещи передают через чужие руки. В УФСИН подчеркнули: ответственность будет нести не тот, кто попросил передать, а тот, кто передает этот запрещенный предмет. Нередки и факты передачи наркотиков. Тогда «посыльного» ждет уголовное дело. В этом году по нему уже проходят 3 человека. Оказаться за решеткой они могут на срок до 10 лет.
     
     
    По материалам ГТРК "Курск" 

     

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