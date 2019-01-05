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    В Курской области создан оперативный штаб по борьбе со снегом и наледью

    Сегодня, 12:53
    В Курской области создан оперативный штаб по борьбе со снегом и наледью
    Проблемами ЖКХ, строительства, благоустройства, а также расчистки дорог в Курской области займется оперативный штаб, он создан по решению врио губернатора. Первое выездное заседание штаба провели в Курчатове. Пробираясь по сугробам к остановкам, скользя по улицам, около двухсот курян получили травмы. Неспособность муниципальных властей справиться с проблемой вынудила областную администрацию пойти на новые меры. Главная задача оперативного штаба - наладить работу городских служб и органов власти таким образом, чтобы оперативно решать коммунальные проблемы. Работа будет вестись круглогодично. Вернувшись с заседания штаба в Курск, Роман Старовойт осмотрел резерв снегоуборочной техники. На очистку улиц дополнительно брошено более 30 машин. Технику будут направлять по заявкам жителей. Обращения в том числе принимают по телефону 112. Эффективность работы оперативного штаба куряне смогут оценить в ближайшие дни.

     
     
    По материалам ГТРК "Курск"

     

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