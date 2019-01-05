В Курской области создан оперативный штаб по борьбе со снегом и наледью

Проблемами ЖКХ, строительства, благоустройства, а также расчистки дорог в Курской области займется оперативный штаб, он создан по решению врио губернатора. Первое выездное заседание штаба провели в Курчатове. Пробираясь по сугробам к остановкам, скользя по улицам, около двухсот курян получили травмы. Неспособность муниципальных властей справиться с проблемой вынудила областную администрацию пойти на новые меры. Главная задача оперативного штаба - наладить работу городских служб и органов власти таким образом, чтобы оперативно решать коммунальные проблемы. Работа будет вестись круглогодично. Вернувшись с заседания штаба в Курск, Роман Старовойт осмотрел резерв снегоуборочной техники. На очистку улиц дополнительно брошено более 30 машин. Технику будут направлять по заявкам жителей. Обращения в том числе принимают по телефону 112. Эффективность работы оперативного штаба куряне смогут оценить в ближайшие дни.





По материалам ГТРК "Курск"