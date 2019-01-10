В Глушковском районе застолье обернулось убийством пенсионера

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего", в преступлении подозревают 49-летнего жителя Глушковского района.

По версии СК, 5 января к подозреваемому в гости пришел 60-летний односельчанин. Они стали распивать спиртное. Во время застолья между ними произошла ссора. Подозреваемый не менее 9 раз прыгнул на лежащего на полу потерпевшего. От полученных множественных телесных повреждений пенсионер скончался на месте происшествия.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Устанавливаются все обстоятельства преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.



