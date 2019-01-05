Семьи с низким доходом имеют право на ежемесячную выплату из материнского капитала

В Курской области продолжается реализация программы по поддержке семей за счёт средств материнского (семейного) капитала. С 2018 года появились новые направления расходования средств материнского капитала, в частности, ежемесячные выплаты семьям с низкими доходами.

Выплата полагается нуждающимся семьям, в случае если второй ребенок (родной, усыновленный) рожден начиная с 1 января 2018 года. Обязательные условия для назначения ежемесячной выплаты – наличие гражданства РФ как у рожденного (усыновленного) ребенка, так и у получателя выплаты, а также постоянное проживание на территории РФ получателя выплаты.

В 2019 году размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала составляет 9 368 рублей. Напомним, размер выплаты равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за 2 квартал предшествующего года.

Право на ежемесячную выплату за счёт средств материнского капитала имеет семья, в которой размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного гражданина, установленную в субъекте Российской Федерации за 2 квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. Так, в Курской области в 2019 году право на ежемесячную выплату имеет семья, в которой доход на каждого её члена, включая рожденного (усыновленного) ребенка, составляет менее 14 775 руб. в месяц.

При подсчете общего дохода семьи учитываются доходы семьи, полученные в денежной форме: зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. При обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими документами за исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной материальной помощи в связи со стихийными бедствиями и другими чрезвычайными обстоятельствами независимо от их источника.

В состав семьи, учитываемый при расчёте среднедушевого дохода, включаются родители (усыновители), опекуны ребенка, супруги родителей несовершеннолетних детей и несовершеннолетние дети. Не включаются в состав семьи: лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда, лица, лишенные родительских прав, и лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.

Ежемесячная выплата не назначается, если ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого у гражданина возникло право на получение указанной выплаты, находится на полном государственном обеспечении, а также в случае лишения гражданина родительских прав в отношении такого ребенка.

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет. Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время до истечения полутора лет со дня рождения ребенка (родного, усыновленного). Если обратиться до достижения ребенком возраста шести месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, и средства будут выплачены за все месяцы до обращения. В остальных случаях выплата устанавливается со дня подачи заявления о её назначении.

Первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на назначение ежемесячной выплаты, а также предоставить все необходимые для назначения документы.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать по месту жительства в клиентской службе учреждения Пенсионного фонда или через Многофункциональный центр (МФЦ). Также обращаем внимание, что в любой момент можно отказаться от ежемесячной выплаты, подав заявление в учреждение ПФР или МФЦ.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты и документы могут быть направлены посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления. В этом случае подлинники документов не направляются и установление личности, свидетельствование подлинности подписи заявителя, удостоверение верности копий приложенных документов осуществляется нотариусом или иным лицом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Обращаем внимание, что размер материнского капитала ежемесячно будет уменьшаться на сумму ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.

В случае если фактический остаток средств материнского капитала меньше размера ежемесячной выплаты, то данная выплата осуществляется в размере фактического остатка средств материнского капитала на текущий месяц.

С перечнем документов, необходимых для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка можно ознакомиться на сайте ПФР в разделе «Информация для жителей региона» в блоке «Актуальная информация» (http://www.pfrf.ru/branches/kursk/info/~better/4008).

Также Отделение ПФР по Курской области напоминает, что семьи, в которых до 2022 года появится второй или третий ребенок, смогут воспользоваться льготными условиями кредитования, чтобы улучшить свои жилищные условия. Кредитные средства выделяются семьям с двумя и тремя детьми по льготной ставке 6% годовых.

Ещё одно новшество - с 2018 года материнский капитал на дошкольное образование можно использовать с момента приобретения права на него, а не дожидаться, пока ребенку исполнится 3 года. Средства можно направить на оплату детского сада и яслей, а также на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком в организациях (в том числе частных). Необходимое условие - наличие у организации лицензии на осуществление образовательной деятельности.

По материалам отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Курской области

















