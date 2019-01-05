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    Суд признал опасной службу такси "Максим-Курск"

    Сегодня, 15:40
    Суд признал опасной службу такси
    Прокуратура через суд добилась признания опасной службу такси. Речь идет об обществе с ограниченной ответственностью "Максим-Курск". Как пояснили в надзорном ведомстве, его работа на территории региона организована путем размещения заявок на сотрудничество с лицами, желающими заниматься перевозкой пассажиров. Фактически деятельность фирмы сводится к функции диспетчерской службы, которая распределяет заявки между водителями, не имеющими соответствующего разрешения. 
    Прокуратура направила в суд исковое заявление, в котором поставила вопрос о признании деятельности службы такси создающей опасность причинения вреда, а также о запрете предоставлять доступ к электронной базе данных лицам, не имеющим разрешений на перевозку пассажиров и багажа. Суд встал на сторону истца, однако ответчик обжаловал решение в вышестоящей судебной инстанции, однако и там вердикт оставили без изменения.

     

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