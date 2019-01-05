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    Сегодня Роман Старовойт встретится с футболистами «Авангарда»

    Сегодня, 08:04
    Сегодня Роман Старовойт встретится с футболистами «Авангарда»
    Сегодня футболисты и тренерский штаб «Авангарда» встретятся с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом, будет обсуждаться вопрос с финансированием команды. О финансовых проблемах клуба стало известно в конце декабря 2018-го. Для их решения, а также создания дальнейшей стратегии развития «Авангарда» Старовойт принял решение о создании попечительского совета. Также врио губернатора подчеркнул, что вопрос о закрытии клуба никогда не ставился.

     

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