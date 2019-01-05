Сегодня Роман Старовойт встретится с футболистами «Авангарда»

Сегодня футболисты и тренерский штаб «Авангарда» встретятся с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом, будет обсуждаться вопрос с финансированием команды. О финансовых проблемах клуба стало известно в конце декабря 2018-го. Для их решения, а также создания дальнейшей стратегии развития «Авангарда» Старовойт принял решение о создании попечительского совета. Также врио губернатора подчеркнул, что вопрос о закрытии клуба никогда не ставился.