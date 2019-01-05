Педагогам не выплатили компенсации на 600 тысяч рублей

В прокуратуру Фатежского района обратились учителя школы с жалобой - им не компенсировали расходы на проезд к месту работы и обратно. В 2018-м долг перед 14 заявителями (это педагоги общеобразовательной школы) превысил 90 тысяч рублей. Тогда прокуроры проверили, как обстоят дела с выплатами в других образовательных учреждениях Фатежского района. Выяснилось, что компенсацию за проезд к месту работы не получили 100 школьных учителей и воспитателей детских садов, долг перед ними - свыше 600 тысяч. Прокурор потребовал у главы района устранить нарушения. Кроме того направлены в суд исковые заявления о взыскании с администрации Фатежского района образовавшейся задолженности.



